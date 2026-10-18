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Shimla News: वर्करों के बनेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कॉकरोच भगाने के लिए करवाना होगा पेस्ट कंट्रोल

Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
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खास खबर
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शहर के प्रतिष्ठित होटलों और मिठाई की दुकानों में मरे हुए कॉकरोच मिलने के बाद विभाग सख्त
त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने होटल और मिठाई विक्रेताओं को जारी किए निर्देश

शहर में अधिकांश दुकानों की दीवारों और अलमारियों में रखे सामानों पर घूमते रहते हैं कीड़े-मकौड़े
सुमित ठाकुर
शिमला। त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग सख्त हो गया है। शहर के प्रतिष्ठित होटलों और मिठाई की दुकानों में मरे हुए कॉकरोच मिलने के बाद अब विभाग ने खाद्य कारोबारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसमें होटलों और मिठाई की दुकानों में काम करने वाले सभी वर्करों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। इसके अलावा कॉकरोच और अन्य कीड़े-मकौड़ों से छुटकारा पाने के लिए दुकानों और होटलों में पेस्ट कंट्रोल भी करवाना होगा।
विभाग ने संचालकों को दिवाली से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अगर यह संचालक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो चाय, समोसा, पकौड़े व मिठाइयों समेत अन्य खाद्य पदार्थों को नहीं बेच पाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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राजधानी में नवरात्र, दशहरा, करवाचौथ, दिवाली और भैयादूज जैसे बड़े त्योहारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में शहर में यह संचालक अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ स्वच्छता के नियमों को पूरी तरह दरकिनार करते हैं। यहीं वजह है कि शिकायतें सामने आने के बाद विभाग हरकत में आया है।
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विभाग ने शहर में जिन प्रतिष्ठित दुकानों में यह समस्या सामने आई है, उन्हें पेस्ट कंट्रोल करवाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि दुकानों में दीवारों, अलमारियों और सामान रखने की जगहों पर कीड़े-मकौड़े घूमते रहते हैं और खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं जिससे संक्रमण और बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में पेस्ट कंट्रोल करवाने से कॉकरोच और अन्य कीटों की समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया की अगुवाई में शहर की प्रतिष्ठित दुकानों में दबिश दी गई थी, जहां पर कई खामियां सामने आई थीं, और विभाग ने इन्हें नोटिस जारी करके खामियों को ठीक करने को लेकर निर्देश जारी किए थे।

इनसेट
मोबाइल फूड सेफ्टी वैन से करवा सकते हैं सैंपलिंग

शहर में मावे को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब विभाग ने कहा है कि लोग मोबाइल फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से सैंपलिंग करवा सकते हैं। यह वैन अलग-अलग दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में जाती है। लोग सैंपल लाकर मौके पर ही जांच करवा सकते हैं।


क्या कहती हैं अधिकारी
कर्मचारियों को मेडिकल फिटनेस करवाना जरूरी

होटल और मिठाई की दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। ऐसा न करने पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं कॉकरोच व अन्य कीड़े दुकानों में न आएं, इसको लेकर भी सुधार करने के निर्देश जारी किए हैं। संचालकों ने बताया है कि दिवाली से पहले इन खामियों को खत्म करके व्यवस्था में सुधार कर देंगे।
-डॉ. विजया, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग
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