Shimla News: शिविर में 100 से अधिक लोगों का जांचा स्वास्थ्य

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शिमला। रोटरी क्लब शिमला और मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मोहाली के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को रोटरी टाउन हॉल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट और गेस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट ने मरीजों की जांच कर उन्हें चिकित्सकीय सलाह दी। इसके अलावा रक्तचाप (बीपी), रैंडम ब्लड शुगर (आरबीएस), बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) और ईसीजी की जांच की गई। रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष अर्जुन गोयल ने कहा कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस तरह के शिविर महत्वपूर्ण हैं।