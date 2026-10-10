Shimla News: पटैंगली गांव में 100 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य की जांच

विज्ञापन

शिमला। एकता विलेज डवेलपमेंट कमेटी ने शनिवार को मशोबरा ब्लॉक के पटैंगली गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। शिविर में चार पंचायतों के करीब 100 लोगों ने बीपी, शुगर की जांच करवाई। वहीं ईसीजी टेस्ट भी किए गए। डॉ. कर्नल महेश, कर्नल सुमेश ठाकुर, डॉ. सांगे नेगी, डॉ. कुश और आयुर्वेदिक डॉ. पवन शर्मा ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। एकता विलेज डवेलपमेंट कमेटी की सलाहकार ब्रिगेडियर बीएस कंवर ने बताया कि चौथी बार यह शिविर लगाया गया है। स्वास्थ्य की जांच के बाद जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां दी गईं।