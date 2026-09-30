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Shimla News: हिंदी टंकण में गुरजीत कौर और कविता पाठ में कुलभूषण प्रथम

Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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Gurjit Kaur in Hindi typing and Kulbhushan in poetry recitation were first.
एडवांस्ड स्टडीज में हुई स्पर्धाओं में पाया सम्मान
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वाद-विवाद में रजनी प्रथम और वंदना रही द्वितीय
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (एडवांस्ड स्टडीज) शिमला में हिंदी माह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने प्रतिभा दिखाई। बुधवार को आयोजित समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।
निबंध, हिंदी टंकण और टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता में गुरजीत कौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। स्वरचित कविता पाठ में कुलभूषण शर्मा और वाद-विवाद में रजनी प्रथम रहीं। निबंध प्रतियोगिता में चंद्रकला द्वितीय और कुलभूषण शर्मा तृतीय रहे। अशोक भट्टोड्या को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। बहुउद्देशीय कर्मचारी वर्ग की निबंध प्रतियोगिता में सूरज प्रकाश प्रथम, देवेंद्र सिंह द्वितीय और नवीन हरनोट तृतीय रहे। स्वरचित कविता पाठ में कुलभूषण शर्मा प्रथम, वंदना द्वितीय और दीपक शर्मा तृतीय रहे।
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वाद-विवाद में रजनी प्रथम, वंदना द्वितीय और सुरेंद्र रमोला तृतीय रहे। हिंदी टंकण में गुरजीत कौर प्रथम, रजनी द्वितीय और कुलभूषण शर्मा तृतीय रहे। अनुवाद में रंजना प्रथम, सुरेंद्र रमोला द्वितीय और रजनी तृतीय रहीं। टिप्पणी एवं आलेखन में गुरजीत कौर प्रथम, केसर सिंह द्वितीय और रंजना तृतीय रहीं।
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समारोह में दूरदर्शन केंद्र शिमला की उपनिदेशक नंदिनी मित्तल मुख्य अतिथि रहीं। अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने की। निदेशक ने कहा कि हिंदी को संस्थान की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने के साथ प्रशासनिक कार्यों, शोध और ज्ञान सृजन में इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजभाषा सचिव डॉ. अखिलेश पाठक ने कहा कि हिंदी माह की गतिविधियां केवल एक अवधि तक सीमित न रहकर दैनिक कार्यों में हिंदी के नियमित प्रयोग की प्रेरणा दें।



प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पंत समूह प्रथम
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में नवीन हरनोट, अशोक भट्टोड्या, नीरज शर्मा और शारदा देवी का पंत समूह प्रथम रहा। निराला समूह द्वितीय और प्रसाद समूह तृतीय रहा। सुभद्रा और महादेवी समूह को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। वर्षभर कार्यालयी कार्य में हिंदी के सर्वाधिक और उत्कृष्ट प्रयोग के लिए गोपाल सिंह, केसर सिंह, कुलभूषण शर्मा, ओम प्रसाद, शारदा देवी, हेमराज शर्मा, दया राम, भूपेंद्र कश्यप, चंद्रकला और अभिषेक दल्वी को सम्मानित किया गया।
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