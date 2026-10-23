कंप्यूटर शिक्षकों को जल्द नियमित करे सरकार : संघ

विज्ञापन

1300 कंप्यूटर शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने को उठाएं कदमकंप्यूटर शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार, हाईकोर्ट के उस फैसले को लागू नहीं कर रही है, जो कंप्यूटर शिक्षकों के हित में दिया है।