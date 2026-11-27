{"_id":"6b097783b932ff30de0d42b8","slug":"government-colleges-will-now-be-required-to-obtain-a-tobacco-free-institution-certificate-shimla-news-c-19-sml1002-826127-2026-11-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: अब सरकारी कॉलेजों को लेना होगा

तंबाकू मुक्त संस्थान का प्रमाणपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: अब सरकारी कॉलेजों को लेना होगा तंबाकू मुक्त संस्थान का प्रमाणपत्र

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 27 Nov 2026 11:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 11:58 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

