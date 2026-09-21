Shimla News: आंगनबाड़ी केंद्रों में निभाई गोद भराई की रस्म
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को नौवें पोषण माह के तहत महिलाओं की गोद भराई की गई और बच्चों के पोषण के प्रति जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम शहर के यूएस क्लब, लोअर समिट्री, चुंगी खाना और कोरेस्टॉफन के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करने पर जोर दिया गया। पौष्टिक खाएं, पौष्टिक खिलाएं विषय पर महिलाओं को जागरूक किया गया। उन्होंने रोजाना सब्जियां, दाल, प्रोटीन, अनाज, फल, दूध और दही को आहार में शामिल करने की सलाह दी। सप्ताह में अंडा, मांस और मछली खाने का भी सुझाव दिया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षक कौशल्या भारद्वाज भी मौजूद रहीं। उनके साथ महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी उपस्थित रहीं। संवाद
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