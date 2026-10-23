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मेले के मंच को राजनीतिक रंग देना गलत : भोटका

Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
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Giving political colour to the stage of the fair is wrong: Bhotka
जुन्गा (शिमला)। जिला भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र भोटका ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर जिला स्तरीय दशहरा मेला जुन्गा के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जुन्गा के स्कूल मैदान में हाईकोर्ट की अनुमति से दशहरा मेले का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री 15 वर्षों से कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक सिविल अस्पताल जुन्गा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोटी और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में एंबुलेंस देने की याद नहीं आई। सांसद हर्ष महाजन ने जब अस्पताल के लिए एंबुलेंस दान की तो मंत्री को उनका स्वागत करना चाहिए था। मंत्री ने इसके विपरीत एंबुलेंस के साथ चालक उपलब्ध करवाने का मुद्दा उठा दिया। भोटका ने कहा कि एंबुलेंस के संचालन के लिए चालक की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। संवाद
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