{"_id":"6aba5647c5d19d1f17069b6d","slug":"gardeners-should-get-the-soil-of-the-orchard-tested-after-apple-harvesting-shimla-news-c-19-sml1002-794135-2026-09-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सेब तुड़ान के बाद बगीचे की मिट्टी की जांच कराएं बागवान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सेब तुड़ान के बाद बगीचे की मिट्टी की जांच कराएं बागवान

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

