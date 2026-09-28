Shimla News: राजधानी में गरीबों के आवास बनाने के लिए नहीं मिल रहा पैसा, योजना में होगा बदलाव

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शहर में नगर निगम 110 आवास तो बनाएगा लेकिन इनमें से सिर्फ 55 आवास ही गरीब परिवारों को मिल सकते हैं। बाकी 55 आवास बेचकर निगम इस योजना के लिए बजट जुटाने की योजना बना रहा है। शहरी विकास विभाग ने भी नगर निगम को इस योजना पर काम करने को कहा है।