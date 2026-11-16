Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Free sewing training in Mashobra starts today

Shimla News: मशोबरा में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण आज से

Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Free sewing training in Mashobra starts today
शिमला। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशोबरा में यूको आरसेटी की ओर से मंगलवार से 31 दिवसीय निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के रहने और खाने की व्यवस्था भी निशुल्क रहेगी।प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई का हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम पूरा होने पर प्रतिभागियों को सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू करने के साथ विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसर भी तलाश सकेंगी। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सलवार-सूट, अनारकली सूट, रेजता, जैकेट, पेंट, शर्ट, घाघरा और अफगानी सूट सहित विभिन्न परिधानों की सिलाई सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाएं भाग ले सकती हैं। संस्था के समन्वयक प्रवीण शर्मा ने महिलाओं से इस निशुल्क प्रशिक्षण का लाभ उठाने और अपने हुनर को स्वरोजगार में बदलने की अपील की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें