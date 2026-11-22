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रिसॉर्ट का संचालन 25 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच रिसॉर्ट से सालाना करीब 50 से 60 लाख रुपये की आमदनी हुई। आरोप है कि वर्ष 2021 से आरोपी ने रिसॉर्ट की कमाई अपने और अपनी पत्नी के बैंक खातों में मंगवानी शुरू कर दी। अप्रैल 2022 से कमाई को 70:30 के अनुपात में बांटने की व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत 70 प्रतिशत हिस्सा आरोपी लेता था जबकि रिसॉर्ट के संचालन का पूरा खर्च शिकायतकर्ता उठाता था। फरवरी 2022 में शिकायतकर्ता महिला पर कथित तौर पर दबाव बनाकर पांच लाख रुपये भी एक फर्म के खाते में ट्रांसफर करवाए गए।