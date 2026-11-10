Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Even after ten days, the accused in the Sankat Mochan theft case remains at large.

Shimla News: दस दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा संकटमोचन में चोरी का आरोपी

Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Even after ten days, the accused in the Sankat Mochan theft case remains at large.
सराफा कारोबारियों से भी पुलिस कर रही है पूछताछ
विज्ञापन

लाखों के सोने-चांदी के आभूषणों पर किया है हाथ साफ
स्थायी ठिकाना नहीं होने से आरोपी को पकड़ना बना चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। संकटमोचन मंदिर से लाखों रुपये के सोने और चांदी के आभूषण चोरी होने के मामले में पुलिस ने शिमला, सोलन और जीरकपुर समेत दूसरे राज्यों के कई सराफा कारोबारियों से पूछताछ की है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस दस दिन से आरोपी की तलाश कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। जांच में उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, लेकिन स्थायी ठिकाना नहीं होने और छिपने के तरीके के कारण उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी न तो अपने पास मोबाइल फोन रखता है और न ही होटल या गेस्ट हाउस में ठहरता है। वह छिपने के लिए जंगलों और सुनसान स्थानों का इस्तेमाल करता है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इससे पहले भी चोरी के मामलों में उसकी गिरफ्तारी दूसरे राज्यों के अलग-अलग स्थानों से हो चुकी है। स्थायी ठिकाना नहीं होने से पुलिस को उसकी तलाश में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खुफिया तंत्र सक्रिय कर दिया है। मुखबिरों के जरिये भी उसकी गतिविधियों और संभावित मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन


यह मामला 31 अक्तूबर की रात का है। कच्चीघाटी के समीप स्थित प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में एक चोर मुख्य द्वार का ताला तोड़कर दाखिल हुआ और चांदी के मुकुट, छत्र समेत सोने के आभूषण चोरी कर ले गया। आरोपी ने करीब एक घंटे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसकी जानकारी सुबह करीब चार बजे सुरक्षा कर्मी को लगी। इसके बाद उसने मंदिर प्रबंधन को सूचना दी और मामला बालूगंज पुलिस के ध्यान में लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन



सीसीटीवी कैमरों में कैद है चोरी की वारदात
चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में आरोपी का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच में उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन जांच प्रभावित न हो, इसलिए उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में किसी तरह की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। प्रारंभिक जांच में इस वारदात में एक ही व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले में सर्राफा कारोबारियों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। एसआईटी दिन-रात मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें