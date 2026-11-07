Shimla News: डीडीयू अस्पताल व आईजीएमसी में दिवाली पर मिलेंगी इमरजेंसी सेवाएं

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दीन दयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल शिमला में पटाखों से जलने वाले लोगों और अन्य हादसों में घायल मरीजों के उपचार के लिए छह बिस्तर आरक्षित रखे जाएंगे। वहीं दिवाली के दिन 24 घंटे के लिए त्वचा, सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के एक-एक चिकित्सक की तैनाती रहेगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र शर्मा ने यह जानकारी दी। आईजीएमसी के आपातकालीन विभाग और ट्रॉमा वार्ड में भी मरीजों को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आईजीएमसी के त्वचा रोग विभागाध्यक्ष डॉ. जीके वर्मा ने लोगों को पटाखे चलाते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटाखों से जलने की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित हिस्से को साफ बहते पानी से धोना चाहिए। इसके बाद चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार करवाना चाहिए।आंखों में एलर्जी या जलन होने पर उन्हें साफ पानी से धोएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं।