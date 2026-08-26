भूकंप: हिमाचल की शिमला में 4.0 और चंबा में 2.5 तीव्रता के झटके, जानमाल का नहीं हुआ नुकसान

हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच बुधवार सुबह राजधानी शिमला और चंबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर शिमला में भूकंप की तीव्रता 4.0 रही, जबकि चंबा में 2.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। इन भूकंपों से प्रदेश में कहीं भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शिमला में सुबह 5:46 बजे भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में 31.387 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.787 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इससे पहले चंबा में तड़के 4:38 बजे 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।

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