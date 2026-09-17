{"_id":"6aabdc14984cd4350506fe7d","slug":"donated-blood-at-the-camp-set-up-at-the-ridge-on-pm-modis-birthday-shimla-news-c-19-sml1002-787985-2026-09-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिज

पर लगे शिविर में किया रक्तदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिज पर लगे शिविर में किया रक्तदान

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

