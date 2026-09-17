Shimla News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिज पर लगे शिविर में किया रक्तदान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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कामना देवी में भाजपा ने किया हवन
आठ हजार बूथों पर जलाए गए दीप : सिकंदर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा ने जिले में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान कामना देवी मंदिर में हवन और रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कामना देवी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की समृद्धि की कामना के लिए हवन किया गया। डॉ. सिकंदर कुमार ने इस दौरान रक्तदान भी किया। रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। शिविर के आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका रही। प्रदेश युवा मोर्चा के सन्नी शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभालीं। इस अवसर पर गुरमीत सिंह, संजय सूद, केशव चौहान, धनंजय पुरी, हनीश चोपड़ा, रजत कोहली और सुदीप महाजन सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के सभी 8000 बूथों पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए आशीर्वाद के दीप जलाए गए। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है।
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आठ हजार बूथों पर जलाए गए दीप : सिकंदर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा ने जिले में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान कामना देवी मंदिर में हवन और रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कामना देवी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की समृद्धि की कामना के लिए हवन किया गया। डॉ. सिकंदर कुमार ने इस दौरान रक्तदान भी किया। रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। शिविर के आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका रही। प्रदेश युवा मोर्चा के सन्नी शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभालीं। इस अवसर पर गुरमीत सिंह, संजय सूद, केशव चौहान, धनंजय पुरी, हनीश चोपड़ा, रजत कोहली और सुदीप महाजन सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के सभी 8000 बूथों पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए आशीर्वाद के दीप जलाए गए। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है।
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