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हिमाचल: लाहौल घाटी में बर्फबारी के बीच नहीं रुकेगी डाक, ड्रोन संभालेगा मोर्चा; 10 शाखाओं में होगी डिलीवरी

Fri, 18 Sep 2026 10:04 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 18 Sep 2026 10:04 AM IST
सार

लाहौल घाटी में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी से सड़क संपर्क प्रभावित होने पर डाक पहुंचाने की समस्या अब ड्रोन तकनीक से दूर करने की तैयारी है। डाक विभाग ने केलांग की 10 दूरस्थ डाक शाखाओं में ड्रोन से डिलीवरी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द सर्वे टीम केलांग पहुंचेगी। मंडी जिले में पहले से ही पांच डाक शाखाओं तक ड्रोन के जरिये डाक पहुंचाई जा रही है।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार
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लाहौल घाटी में सर्दियों की भारी बर्फबारी अब डाक सेवा के रास्ते में बड़ी बाधा नहीं बनेगी। दुर्गम और बर्फ से कटने वाले इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए डाक विभाग अब ड्रोन तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। विभाग ने केलांग की 10 दूरस्थ डाक शाखाओं तक ड्रोन से डाक पहुंचाने की योजना बनाई है। इन शाखाओं को ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ने के लिए जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए टीम केलांग पहुंचकर चयनित डाक शाखाओं और संभावित ड्रोन रूट का जायजा लेगी।

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बर्फबारी में सड़क बंद होने पर भी पहुंचेगी डाक
लाहौल घाटी में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण कई क्षेत्रों का सड़क संपर्क प्रभावित हो जाता है। कई बार सड़कें बंद होने से डाक वाहनों के माध्यम से समय पर डाक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर दूरदराज के लोगों को मिलने वाली डाक सेवाओं पर पड़ता है।
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ड्रोन डिलीवरी शुरू होने के बाद सड़क मार्ग पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकेगी। डाकघर से चयनित शाखाओं तक डाक को हवाई रास्ते से पहुंचाया जा सकेगा। इससे जरूरी डाक और विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं को समय पर संबंधित शाखाओं तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास तौर पर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में यह सुविधा मौसम की चुनौती के बीच डाक सेवा को जारी रखने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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मंडी में पहले से चल रही ड्रोन डिलीवरी
डाक विभाग ने मंडी जिला डाकघर में ड्रोन डिलीवरी सेवा पहले ही शुरू कर दी है। वर्तमान में पांच डाक शाखाओं तक ड्रोन से डाक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा चार से पांच अन्य डाक शाखाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने के लिए सर्वे अंतिम चरण में है। जोगिंद्रनगर के नौहली में भी एक-दो दिन में ड्रोन से डाक पहुंचाने की सेवा शुरू होने की उम्मीद है। मंडी में शुरू किए गए इस प्रयोग के बाद अब विभाग इसका विस्तार लाहौल-स्पीति के दुर्गम क्षेत्रों तक करने की तैयारी में है। केलांग की 10 शाखाओं के लिए होने वाला सर्वे यह तय करने में मदद करेगा कि किन स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से डाक पहुंचाना व्यावहारिक और सुरक्षित रहेगा।

सड़क बंद, फिर भी डाक सेवा जारी रखने की तैयारी
डाक विभाग का उद्देश्य केवल डाक पहुंचाने का वैकल्पिक माध्यम तैयार करना नहीं है, बल्कि सर्दियों में सड़क संपर्क टूटने के बावजूद दुर्गम क्षेत्रों में डाक सेवा को लगातार जारी रखना है। ड्रोन के इस्तेमाल से उन इलाकों में भी डाक पहुंचाने की संभावना बढ़ेगी, जहां बर्फबारी के दौरान सड़क से पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

सीनियर सुपरिटेंडेंट मंडी पोस्ट ऑफिस संजय कुमार के अनुसार, लाहौल-स्पीति के केलांग में 10 शाखाओं के लिए ड्रोन डिलीवरी शुरू करने के लिए जल्द सर्वे किया जाएगा। इससे सड़क बंद होने के बावजूद चयनित शाखाओं तक डाक पहुंचाई जा सकेगी और जनजातीय क्षेत्र में डाक सेवा को मौसम की चुनौती से बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
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