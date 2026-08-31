Shimla News: दीक्षित अध्यक्ष, आर्यन इकाई मंत्री नियुक्त
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। कोटशेरा महाविद्यालय शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें दीक्षित चौहान को इकाई अध्यक्ष और आर्यन किरटा को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी गठन के दौरान अभाविप शिमला के विभाग संगठन मंत्री शशि शंकर और शिमला महानगर मंत्री कुनाल गंगटा मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अभाविप छात्रहित और समाजहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में किए आंदोलन का भी उल्लेख किया। संघर्ष के बाद फीस वृद्धि में कमी का निर्णय छात्र शक्ति की एकजुटता की जीत है। संवाद
विज्ञापन