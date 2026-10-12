फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Discussion on ration quota in the meeting

Shimla News: राशन कोटे पर बैठक में की चर्चा

Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Discussion on ration quota in the meeting
शिमला। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सोमवार को कार्यालय में निरीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में एक महीने के भीतर किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में सामने आया कि जिले के कुछ ब्लॉकों के डिपुओं में दाल और तेल का संकट बना हुआ है। डिपुओं में राशन खरीदने के लिए आए लोगों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। इस वजह से लोगों को बार-बार चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने बताया कि बैठक निरीक्षकों के साथ की थी, इसमें महीनेभर में किए गए कार्य को लेकर समीक्षा हुई है। वहीं राशन को लेकर जो समस्याएं पेश आई है, उसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें