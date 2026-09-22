Shimla News: नगर निगम आयुक्त से राहत दिलाने की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर में लावारिस कुत्तों के बढ़ते आतंक से राहत दिलाने की मांग को लेकर कई संस्थाओं के प्रतिनिधि मंगलवार को नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल से मिले। इनमें गदर फ्रंट के अध्यक्ष रवि कुमार, मदद सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास थाप्टा, ऑल इंडिया वाल्मीकि एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू घारू, सुरेश कुमार, चरणजीत सिंह शामिल रहे। सभी संस्थाओं ने बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की लावारिस कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साथ ही घायल बच्ची के परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष तेज करेंगे। ब्यूरो
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