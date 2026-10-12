Shimla News: डीसी ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को ईवीएम वेयरहाउस फागू का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी अनुपम कश्यप ने वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों और प्रवेश-निकास रजिस्टर की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित हो। ईवीएम वेयरहाउस में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही वेयरहाउस को खोला एवं बंद किया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, एसडीएम ठियोग डॉ. शंशाक गुप्ता, तहसीलदार संजीव शर्मा, निर्वाचन विभाग के अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो
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