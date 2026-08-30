Shimla News: छोटा शिमला में कलश यात्रा के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 PM IST
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लक्ष्मीनारायण मंदिर में 5 सितंबर तक चलेगी श्रीमद्भागवत कथा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सनातन धर्म सभा छोटा शिमला की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रविवार को लक्ष्मीनारायण मंदिर छोटा शिमला में सात दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के पहले दिन दोपहर 12 बजे छोटा शिमला बाजार में भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें छोटा शिमला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के भजनों का गुणगान किया जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। कलश यात्रा के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था की गई। सभा के प्रवक्ता ने बताया कि 5 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक प्रसिद्ध कथावाचक राकेश पंडित श्रीमद्भागवत पुराण कथा सुनाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों और सनातन धर्म के आध्यात्मिक संदेशों को सरल भाषा में श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सभा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सनातन धर्म सभा छोटा शिमला की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रविवार को लक्ष्मीनारायण मंदिर छोटा शिमला में सात दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के पहले दिन दोपहर 12 बजे छोटा शिमला बाजार में भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें छोटा शिमला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के भजनों का गुणगान किया जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। कलश यात्रा के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था की गई। सभा के प्रवक्ता ने बताया कि 5 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक प्रसिद्ध कथावाचक राकेश पंडित श्रीमद्भागवत पुराण कथा सुनाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों और सनातन धर्म के आध्यात्मिक संदेशों को सरल भाषा में श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सभा