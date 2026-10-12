Shimla News: घंडल में महिलाओं को दिया क्रोशिया-बुनाई प्रशिक्षण

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यह प्रशिक्षण हल्पिंग हैंड वेलफेयर एंड एजुकेशन संस्था ने सीएमएस फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर संस्था के संस्थापक कपिल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हुनर ही आत्मनिर्भरता की असली कुंजी है। उन्होंने महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने कौशल को निखारने और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने कई आकर्षक और बाजार में मांग वाली वस्तुएं बनाना सीखीं। इनमें क्रोशिया पर्स, की-रिंग, फूल, स्टिक कुशन, कुशन कवर, पाउच और जूट बैग प्रमुख रहे। प्रशिक्षक चंपा देवी ने उन्हें डिजाइन, गुणवत्ता और मार्केटिंग के टिप्स भी दिए, ताकि वे अपने उत्पादों को बेचकर आय अर्जित कर सकें। संवाद