सादाबाद: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, एक ही परिवार के पांच घायल, रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू

सादाबाद क्षेत्र के गांव गुखरौली में एक परिवार पर घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया गया। हमले में एक ही परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर सादाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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गुखरौली निवासी वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 21 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के ऊपरी कमरे में लेटा था। इसी दौरान जगदीश उर्फ जग्गो निवासी भुर्रका का फोन आया, जिसने वीरेंद्र सिंह के बारे में पूछा। कुछ समय बाद कई लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और वीरेंद्र सिंह पर हमला कर दिया। वीरेंद्र सिंह की चीख-पुकार सुनकर पत्नी मंजू देवी, भाई सुमित, पिता विजेंद्र सिंह और मां कुंती देवी मौके पर आए। हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे परिवार के सभी पांच लोग घायल हो गए। शोर सुनकर ग्रामीणों को आता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।रिपोर्ट में गजाधर, विनय और पवन को नामजद किया गया है। ये तीनों गढ़ सलेमपुर, थाना हाईवे, मथुरा के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त गौरव और नरेश निवासी मुकुंदपुर, थाना हाईवे, मथुरा भी नामजद अभियुक्तों में शामिल हैं। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।