Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court news shimla

Shimla News: फाइनेंस कंपनी का 1.19 लाख की रिकवरी का दावा खारिज

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court news shimla
शिमला। शहर की एक निजी फाइनेंस कंपनी की ओर से दायर 1,19,105 रुपये की रिकवरी के दीवानी मामले को अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज (कोर्ट नंबर-6) रश्मि डोगरा की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कर्जदार पहले ही ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर चुका है। ऐसे में कंपनी किसी भी तरह की रिकवरी या ब्याज की हकदार नहीं है। अदालत ने कर्जदार के साथ-साथ उसके गारंटर को भी इस देनदारी से मुक्त कर दिया है। ढली स्थित गोल्फ लिंक फाइनेंस एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने हरदयाल सिंह और गारंटर पूरन चंद के खिलाफ दिसंबर 2015 में रिकवरी का दावा दायर किया था। कंपनी का आरोप था कि हरदयाल सिंह ने 25 जून 2011 को पूरन चंद की गारंटी पर 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। इस राशि को 3,210 रुपये की 24 मासिक किस्तों में 2.25 प्रतिशत मासिक फ्लैट ब्याज के साथ चुकाया जाना था। कंपनी ने दावा किया कि कर्जदार ने 31 दिसंबर 2012 को 58,100 रुपये बकाया होने की पुष्टि की थी, लेकिन भुगतान नहीं किया। इसके आधार पर कंपनी ने 24 दिसंबर 2015 तक ब्याज सहित 1,19,105 रुपये की वसूली की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि वह कर्ज की राशि पहले ही अदा कर चुके हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से यह भी सामने आया कि प्रतिवादी पहले ही पांच किस्तों के माध्यम से भी राशि जमा कर चुका था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि 45,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान और पहले जमा की गई किस्तों को मिलाकर 50,000 रुपये के मूल कर्ज का पूरा भुगतान हो चुका है। मुख्य कर्जदार की कोई देनदारी शेष नहीं बची है तो गारंटर पर भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed