Shimla News: मासिक धर्म में गुड़, पालक और चुकंदर का करें सेवन

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डॉ. आस्था ने छात्राओं को बताया कि मासिक धर्म के दौरान और उससे पहले खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है, यह शर्म या अपवित्रता का विषय नहीं है। उन्होंने छात्राओं को बताया कि अनियमित मासिक चक्र या तेज दर्द होने पर मां अथवा शिक्षक से बात करनी चाहिए और समस्या अधिक होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।