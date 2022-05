{"_id":"628919b2f96a557be622b775","slug":"constable-recruitment-paper-leak-case-the-photostat-copies-of-the-paper-had-reached-the-candidates-on-23rd-and-24th-march-only","type":"story","status":"publish","title_hn":"Constable Paper Leak Case: 23 और 24 मार्च को ही अभ्यर्थियों तक पहुंच गई थीं पेपर की फोटोस्टेट कापियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST