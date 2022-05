{"_id":"62824c7136d37875b31c7282","slug":"constable-recruitment-paper-leak-case-accused-revealed-solver-gave-exam-in-his-place-in-2019-now-became-a-broker","type":"story","status":"publish","title_hn":"कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला: आरोपी का खुलासा, 2019 में अपनी जगह बैठाया था सॉल्वर, इस बार बना दलाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 May 2022 05:00 AM IST