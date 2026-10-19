फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   CM Sukhu will burn the effigy in Jakhu with the help of a remote.

Shimla News: जाखू में सीएम सुक्खू रिमोट से करेंगे पुतला दहन

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
CM Sukhu will burn the effigy in Jakhu with the help of a remote.
शिमला। शहर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान जाखू, समरहिल, संकटमोचन और रामनगर सहित अन्य स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। जाखू मंदिर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू रिमोट का बटन दबाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुतलों का दहन करेंगे। दशहरे पर समरहिल में रावण के सबसे ऊंचे पुतले का दहन होगा। यहां मुख्य सचिव केके पंत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समरहिल में रावण का पुतला 50 फुट, कुंभकर्ण का 45 फुट और मेघनाद का 40 फुट ऊंचा होगा। जाखू में रावण के 45 फुट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। यहां मेघनाद का पुतला 40 फुट और कुंभकर्ण का 35 फुट ऊंचा होगा। संकटमोचन मंदिर में रावण का 35 फुट और कुंभकर्ण व मेघनाद के 30-30 फुट ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। रामनगर में रावण के 35 फुट ऊंचे पुतले का दहन होगा। इसके साथ ही आतिशबाजी के शो भी आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन



दशहरे पर निकाली जाएंगी झांकियां
दशहरा पर्व पर शहर में झांकियां भी निकाली जाएंगी। नाभा युवा मंडल के सदस्य झांकियां निकालेंगे और जाखू मंदिर में प्रस्तुतियां देंगे। यह झांकियां शाम 4:30 बजे मंदिर पहुंचेंगी। झांकियों की शुरुआत नाभा से होगी। इसके बाद यह लोअर बाजार, एजी चौक, चर्च और होली लॉज से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेंगी। इन झांकियों के माध्यम से कलाकार मंदिर में नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुतियां देंगे। जाखू मंदिर कमेटी के ट्रस्टी ईशू ठाकुर ने बताया कि मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। एसडीएम शहरी एवं जाखू मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सन्नी शर्मा ने बताया कि दशहरा उत्सव के लिए मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें