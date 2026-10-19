Shimla News: जाखू में सीएम सुक्खू रिमोट से करेंगे पुतला दहन

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दशहरे पर निकाली जाएंगी झांकियां

दशहरा पर्व पर शहर में झांकियां भी निकाली जाएंगी। नाभा युवा मंडल के सदस्य झांकियां निकालेंगे और जाखू मंदिर में प्रस्तुतियां देंगे। यह झांकियां शाम 4:30 बजे मंदिर पहुंचेंगी। झांकियों की शुरुआत नाभा से होगी। इसके बाद यह लोअर बाजार, एजी चौक, चर्च और होली लॉज से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेंगी। इन झांकियों के माध्यम से कलाकार मंदिर में नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुतियां देंगे। जाखू मंदिर कमेटी के ट्रस्टी ईशू ठाकुर ने बताया कि मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। एसडीएम शहरी एवं जाखू मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सन्नी शर्मा ने बताया कि दशहरा उत्सव के लिए मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है।