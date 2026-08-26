हिमाचल: कारोबारी निशांत को पुलिस सुरक्षा पर खर्च 68.60 लाख चुकाने का नोटिस, 15 दिन में जमा करनी होगी राशि

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पालमपुर निवासी कारोबारी निशांत कुमार शर्मा और उनके परिवार को उपलब्ध कराई गई पुलिस सुरक्षा पर हुए 68 लाख 60 हजार 502 रुपये के खर्च की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से 25 अगस्त को जारी नोटिस में निशांत शर्मा को यह राशि 15 दिन के भीतर सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अनुसार निशांत और उनके परिवार को 16 नवंबर 2023 से हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके लिए समय-समय पर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सुरक्षा जारी रखने और उस पर होने वाले खर्च के मामले को संयुक्त सुरक्षा समीक्षा समिति (जेएसआरसी) ने पांच अगस्त 2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया।

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