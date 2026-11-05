सियासत: सीएम सुक्खू बोले- धनबल से विधायक अपने पाले में करने वाली भाजपा कर रही लोकतंत्र की बात
चंबा के लिल्ह में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा ने पहले वोटों की चोरी कर सत्ता हासिल की और बाद में धनबल के सहारे कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में किया।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान के नाम पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। चंबा के लिल्ह में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा ने पहले वोटों की चोरी कर सत्ता हासिल की और बाद में धनबल के सहारे कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में किया। जनादेश का सम्मान नहीं करने वाली भाजपा अब लोकतंत्र की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के मताधिकार की बात करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को है।
देश में मुगलों, राजाओं और अंग्रेजों के शासन के दौरान आम जनता को सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान और देश की आजादी के बाद ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई। आज जनता अपने वोट से पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक का चुनाव करती है। उन्होंने इस व्यवस्था का श्रेय कांग्रेस की विचारधारा को दिया और भाजपा की पदयात्राओं पर भी सवाल उठाए। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सातवें स्थान पर पहुंच गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से हिमाचल पांचवें स्थान पर आया है। उन्होंने कहा कि केवल स्कूल खोलने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरती, इसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।
जनक राज पर तंज, हिमकेयर योजना में गड़बड़ी के लगाए आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर उन्हें बुढ़ापे का सहारा दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजस्व घाटा अनुदान बंद कर प्रदेश की आर्थिक मुश्किलें बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक सहायता दे रही है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह चार हजार रुपये, मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये और विवाह के लिए दो लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
डॉ. जनक राज ने नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. जनक राज ने नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा और जियालाल कपूर का टिकट कटवाया। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई हिमकेयर योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन तक के बिल बनाए गए। उन्होंने कहा कि उस समय अस्पतालों में जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को ऐसी गड़बड़ियों पर नजर रखनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें होली-उतराला सड़क और भरमौर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी जैसे स्थानीय मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाना चाहिए।
भरमौर की 27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा मिलने की जगी उम्मीद
भरमौर विधानसभा क्षेत्र की गैर जनजातीय दर्जे वाली 27 पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कमेटी गठित करने और मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। इन पंचायतों की करीब 44 हजार आबादी लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग उठा रही है। स्थानीय निवासी कमल ठाकुर, राजीव कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार का कहना है कि उनकी भाषा, संस्कृति, खानपान और रहन-सहन भरमौर के जनजातीय क्षेत्र से मेल खाते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्हें गैर जनजातीय क्षेत्र में रखा गया है। लोगों का तर्क है कि वे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हैं। इसे क्षेत्र के साथ भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है। जनजातीय दर्जे की मांग करने वाली पंचायतों में गुराड़, डुलाड़ा, किलोड़, कलमला, कुनेड़, राड़ी, भटवाड़ा, प्रीणा, गाण, बलोठ, खुंदले, लेच, कूंर, छतराड़ी, प्यूहरा, गैहरा, ब्रेही, सुनारा, तागी, लोथल, बकाण, धिमला, बंदला, फागड़ी, दाड़वी, मैहला और चड़ी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों के करीब 95 प्रतिशत गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन ललित ठाकुर ने मुख्यमंत्री की लिल्ह में आयोजित जनसभा में इस मांग को उठाया। मुख्यमंत्री की ओर से कमेटी गठित करने के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों को मांग पूरी होने की उम्मीद बंधी है।