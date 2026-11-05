सियासत: सीएम सुक्खू बोले- धनबल से विधायक अपने पाले में करने वाली भाजपा कर रही लोकतंत्र की बात

भरमौर की 27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा मिलने की जगी उम्मीद

भरमौर विधानसभा क्षेत्र की गैर जनजातीय दर्जे वाली 27 पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कमेटी गठित करने और मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। इन पंचायतों की करीब 44 हजार आबादी लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग उठा रही है। स्थानीय निवासी कमल ठाकुर, राजीव कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार का कहना है कि उनकी भाषा, संस्कृति, खानपान और रहन-सहन भरमौर के जनजातीय क्षेत्र से मेल खाते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्हें गैर जनजातीय क्षेत्र में रखा गया है। लोगों का तर्क है कि वे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हैं। इसे क्षेत्र के साथ भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है। जनजातीय दर्जे की मांग करने वाली पंचायतों में गुराड़, डुलाड़ा, किलोड़, कलमला, कुनेड़, राड़ी, भटवाड़ा, प्रीणा, गाण, बलोठ, खुंदले, लेच, कूंर, छतराड़ी, प्यूहरा, गैहरा, ब्रेही, सुनारा, तागी, लोथल, बकाण, धिमला, बंदला, फागड़ी, दाड़वी, मैहला और चड़ी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों के करीब 95 प्रतिशत गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन ललित ठाकुर ने मुख्यमंत्री की लिल्ह में आयोजित जनसभा में इस मांग को उठाया। मुख्यमंत्री की ओर से कमेटी गठित करने के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों को मांग पूरी होने की उम्मीद बंधी है।