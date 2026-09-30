Shimla News: धामी कॉलेज में चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:57 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील में छात्रा परामर्श प्रकोष्ठ और इको क्लब ने प्रकृति भ्रमण एवं स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझा। इसके बाद जंगल में बिखरे कूड़े-कचरे को एकत्र कर आसपास सफाई की गई। इको क्लब संयोजक प्रो. साची सूद और छात्रा परामर्श प्रकोष्ठ संयोजक प्रो. शिवानी सूद के मार्गदर्शन में अभियान हुआ। प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। संवाद
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