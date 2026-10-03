फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Chitta found in cigarette box, one youth arrested

Shimla News: सिगरेट की डिब्बी में मिला चिट्टा, एक युवक गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Chitta found in cigarette box, one youth arrested
शोघी के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई
विज्ञापन

विशेष सेल ने बरामद किया 12 ग्राम चिट्टा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नशा तस्करी के मामलों में जिला पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। स्पेशल सेल की टीम ने शोघी में एक बस की तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

आरोपी की पहचान मयंक नेगटा (25) निवासी तहसील चौपाल जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान युवक की सीट पर रखी सिगरेट की डिब्बी से 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल की टीम तड़के करीब पांच बजे शोघी चौकी के समीप वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान हरिद्वार-शिमला-करसोग बस को तलाशी के लिए रोका गया। पुलिस जब सवारियों के सामान की तलाशी ले रही थी, तभी सीट नंबर 17 पर बैठे एक युवक ने अपनी पैंट की जेब से कुछ सामान निकालकर टांगों के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली तो उसकी सीट पर सिगरेट की डिब्बी मिली। डिब्बी की तलाशी लेने पर उसमें पारदर्शी पॉलीथीन पाउच में हल्के भूरे रंग का पदार्थ रखा हुआ था। जांच करने पर पदार्थ चिट्टा पाया गया जिसका वजन करीब 12 ग्राम निकला। पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बालूगंज थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी का रिमांड लेकर नशे के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाएगी। नशा तस्करी की चेन तोड़ने के लिए पुलिस हर मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें