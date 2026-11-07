चिड़गांव: सेब के बगीचे में बने डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद, चौकीदार गिरफ्तार
जिला शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिड़गांव पुलिस ने जाखी के नजदीक सिड़रोती में एक बगीचे में बने डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद की है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिड़गांव पुलिस ने जाखी के नजदीक सिड़रोती में एक बगीचे में बने डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में नेपाली मूल के 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो बगीचे में चौकीदार के रूप में काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चिड़गांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिड़रोती में एक बगीचे में बने डेरे में नशीला पदार्थ रखा गया है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर डेरे की तलाशी ली। इस दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक संदूक से करीब 267 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में पुलिस ने अर्जुन (30) निवासी रोल्पा, नेपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उक्त बगीचे में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। पुलिस थाना चिड़गांव में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।