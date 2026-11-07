चिड़गांव: सेब के बगीचे में बने डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद, चौकीदार गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिड़गांव पुलिस ने जाखी के नजदीक सिड़रोती में एक बगीचे में बने डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में नेपाली मूल के 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो बगीचे में चौकीदार के रूप में काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चिड़गांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिड़रोती में एक बगीचे में बने डेरे में नशीला पदार्थ रखा गया है।

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