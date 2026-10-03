Shimla News: ताराहॉल स्कूल में बच्चों की कला प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा दूसरी तक की छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि प्रदर्शनी देखने पहुंचे अभिभावक, शिक्षक और अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए।