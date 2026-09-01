Shimla News: मैहली में बच्चों को बताया गुड टच बैड टच
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
शिमला। राजधानी के राजकीय प्राथमिक स्कूल जाठ मैहली में छात्रों को गुड टच बैड टच और नशे के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान इनर व्हील क्लब शिमला ने सामुदायिक कल्याण अभियान चलाया जिसमें उन्होंने छात्रों को जागरूक करने के साथ स्टेशनरी, इंडक्शन और डेंटल किट वितरित की। क्लब की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया। उन्होंने से नो टू ड्रग्स पर एक इंटरेक्टिव कार्यशाला भी आयोजित की। पूर्व अध्यक्ष निरुपमा चौधरी ने नो टू ड्रग्स पहल को एक व्यापक सामुदायिक अभियान बताया। अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। प्रियंका वत्स और रवीना जियांदानी ने स्कूल को इंडक्शन उपलब्ध करवाया। डेंटल किट डॉ. कुशा पंडित चावला और स्टेशनरी डॉ. स्तुति पंडित राणा ने प्रायोजित की। संवाद
विज्ञापन