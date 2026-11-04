फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Champa Devi won the first prize in essay writing.

Shimla News: निबंध लेखन में चंपा देवी को मिला पहला पुरस्कार

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Champa Devi won the first prize in essay writing.
बीएसएनएल ने सम्मानित किए विजेता
विज्ञापन

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जेटीओ विनीता रहीं अव्वल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। बीएसएनएल के हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल शिमला में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का बुधवार को समापन हो गया। इस वर्ष सप्ताह का विषय सत्यनिष्ठा से समृद्धि रखा था। इस दौरान प्रदेशभर के बीएसएनएल कार्यालयों में जागरूकता संबंधी बैनर प्रदर्शित करने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बुधवार को सभी विजेता कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

सप्ताह के तहत 12 अक्तूबर को दूरसंचार परिमंडल कार्यालय शिमला में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महाप्रबंधक कार्यालय शिमला में कार्यरत टेलीकॉम तकनीशियन चंपा देवी ने प्रथम स्थान हासिल किया। अजय कुमार मुख्य लेखा अधिकारी (एफए), परिमंडल कार्यालय ने दूसरा और अजय कुमार, उपमंडल अभियंता, परिमंडल कार्यालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य महाप्रबंधक हर्षवर्धन सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। 13 अक्तूबर को आईटी और साइबर सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विनीता राणा जेटीओ (शिमला बीए) ने प्रथम स्थान हासिल किया। अनिल कुमार मोहिल (ओएसडी), सुमन तनवर (एसडीई) और मनीषी गुप्ता (जेटीओ) की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि प्रेम ठाकुर (एजीएम) ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक हर्षवर्धन सिंह और प्रधान महाप्रबंधक राजन कॉम्बोज ने कहा कि भ्रष्टाचार देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में बड़ी बाधा है। दूरसंचार परिमंडल शिमला के सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार ने सप्ताह के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें