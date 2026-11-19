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शहर में 155 बस स्टॉपेज चिह्नित

शिमला। राजधानी शिमला में बढ़ती आबादी और बसों के रूट को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे कर बसों के लिए 155 स्टॉपेज चिह्नित किए हैं। इन स्थानों का निर्धारण शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया है। इससे पहले वर्ष 2009 में शहर की यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर बस स्टॉपेज चिह्नित किए गए थे। शहर में नए रिहायशी क्षेत्रों के विकसित होने और आईएसबीटी टुटीकंडी के निर्माण के बाद कई नए स्टॉपेज निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी को देखते हुए दोबारा सर्वे किया गया।