किशाऊ परियोजना: 86 साल में बदली बांध की जगह और तकनीक, 1988 में तैयार हुई डीपीआर, जानें कब क्या हुआ

किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों का सरंक्षण : विनय

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा से सच्चे मन से केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश की बंद की गई आरडीजी बहाली के प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार सहित प्रदेश भाजपा का भी आभार व्यक्त करेगी। विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिस प्रकार से किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश हितों का सरंक्षण किया है, यह राज्य के लिए कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इसके लिए भाजपा को प्रदेश की कांग्रेस सरकार विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को बधाई देनी चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस परियोजना को लेकर कुछ नहीं किया। अब अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरंकार का आभार व्यक्त करने की बात कह रहे हैं। विनय कुमार ने जयराम ठाकुर से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ओर से घोषित आपदा राहत के 1500 करोड़ जारी करवाते हैं तो कांग्रेस इसका भी आभार व्यक्त करेगी। केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत जमा लगभग 9,280 करोड़ जो अटके पड़े हैं, उसे केंद्र सरकार प्रदेश को जारी करे।