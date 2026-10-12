Shimla News: विद्यार्थियों को दिए कॅरिअर बनाने के टिप्स
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के जैव विज्ञान विभाग में सोमवार को स्नातकोत्तर एमएससी विद्यार्थियों के लिए कॅरिअर परामर्श सत्र आयोजित किया गया। इसमें आईएएस अधिकारी संदीप कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें कॅरिअर की योजना बनाने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और भविष्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी। सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को कॅरिअर के विभिन्न विकल्पों से अवगत करवाना और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना था। संदीप कुमार ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि करियर में सफलता हासिल करने के लिए निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, मेहनत और समर्पण जरूरी है। विभागाध्यक्ष डॉ. डीआर ठाकुर सहित विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने संदीप कुमार का आभार व्यक्त किया। संवाद
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