Shimla News: कुक हेल्पर पद के लिए कैंपस इंटरव्यू 24 को
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला 24 सितंबर को कुक हेल्पर और स्टीवर्ड के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित करेगा। यह भर्ती अभियान त्रिमूर्ति पाइन वैली होटल नालदेहरा में सुबह 11:00 बजे होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने यह जानकारी दी। कुक हेल्पर और स्टीवर्ड दोनों के लिए एक-एक पद उपलब्ध है। इन पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 45 वर्ष निर्धारित की है। केवल पुरुष उम्मीदवार ही इन पदों के लिए पात्र होंगे। कुक हेल्पर को 13 हजार प्रतिमाह वेतन के साथ भोजन और आवास मिलेगा। स्टीवर्ड पद के लिए 12 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ भोजन और आवास की सुविधा दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। संवाद
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