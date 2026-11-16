Shimla News: ब्रॉकली और फ्रासबीन 60 रुपये, मटर के दाम सौ रुपये किलो
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
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लोअर बाजार सब्जी मंडी में 50 रुपये किलो के साथ गाजर की दस्तक, पत्तेदार सब्जियों की आपूर्ति बढ़ी
लोअर बाजार मंडी में भिंडी 40 रुपये किलो
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। लोअर बाजार सब्जी मंडी में ब्रोकली और फ्रासबीन 20 रुपये तथा मटर सौ रुपये किलो तक बिक रहा है। राजधानी में सर्दियों की पसंदीदा सब्जी गाजर ने भी मंडी में दस्तक दे दी है।
सोमवार को लोअर बाजार सब्जी मंडी में गाजर 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक बिकी। सर्दियां शुरू होते ही मंडी में हरी पत्तेदार सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। पालक, मेथी, सरसों और सोया के साग की एक गुच्छी 20 रुपये में बिक रही है। स्थानीय फसल की आवक बढ़ने से मटर के दाम में भी गिरावट आई है। मटर अब 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। सब्जी कारोबारी विजय ने बताया कि स्थानीय साग और मटर की आवक बढ़ने से इनके दाम कम हुए हैं। अन्य सब्जियों के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं।
सोमवार को लोअर बाजार मंडी में भिंडी 40 रुपये, बंदगोभी 30 से 40 रुपये, फूलगोभी और शिमला मिर्च 40 रुपये तथा घिया 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिकी। टमाटर का भाव 40 रुपये प्रति किलो रहा। इसके अलावा पहाड़ी आलू 40 रुपये और देसी आलू 20 रुपये प्रति किलो बिका। प्याज की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 50 रुपये किलो जबकि ताजा गहरे रंग वाला नया प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिका। कटहल 100 रुपये जबकि शलगम और मूली 40 रुपये प्रति किलो तक बिके।
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लोअर बाजार मंडी में भिंडी 40 रुपये किलो
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। लोअर बाजार सब्जी मंडी में ब्रोकली और फ्रासबीन 20 रुपये तथा मटर सौ रुपये किलो तक बिक रहा है। राजधानी में सर्दियों की पसंदीदा सब्जी गाजर ने भी मंडी में दस्तक दे दी है।
सोमवार को लोअर बाजार सब्जी मंडी में गाजर 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक बिकी। सर्दियां शुरू होते ही मंडी में हरी पत्तेदार सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। पालक, मेथी, सरसों और सोया के साग की एक गुच्छी 20 रुपये में बिक रही है। स्थानीय फसल की आवक बढ़ने से मटर के दाम में भी गिरावट आई है। मटर अब 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। सब्जी कारोबारी विजय ने बताया कि स्थानीय साग और मटर की आवक बढ़ने से इनके दाम कम हुए हैं। अन्य सब्जियों के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं।
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सोमवार को लोअर बाजार मंडी में भिंडी 40 रुपये, बंदगोभी 30 से 40 रुपये, फूलगोभी और शिमला मिर्च 40 रुपये तथा घिया 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिकी। टमाटर का भाव 40 रुपये प्रति किलो रहा। इसके अलावा पहाड़ी आलू 40 रुपये और देसी आलू 20 रुपये प्रति किलो बिका। प्याज की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 50 रुपये किलो जबकि ताजा गहरे रंग वाला नया प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिका। कटहल 100 रुपये जबकि शलगम और मूली 40 रुपये प्रति किलो तक बिके।
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