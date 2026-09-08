Shimla News: सुन्नी में किराये के कमरे में युवक से मारपीट

विज्ञापन

शिमला। सुन्नी थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रजत कुमार कांगड़ा जिले का रहने वाला है। लुंसू में किराये के कमरे में रहता है। छह सितंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे दीपक कुमार कमरे में पहुंचा। आरोप है कि दीपक ने रजत के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई। सुन्नी थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद