शिमला: एंडोस्कोपी से दो साल की बच्ची के पेट से बाहर निकाला हेयर क्लिप, आईजीएमसी के डाॅक्टरों को मिली कामयाबी

एक्सरे से हुआ खुलासा

पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ के पास जांच करवाई गई। इस दौरान बच्ची के टेस्ट और एक्सरे करवाए गए। एक्सरे में सामने आया कि बच्ची के पेट में पांच सेंटीमीटर की पिन है। विशेषज्ञ ने इसे शरीर से तुरंत बाहर निकालने की योजना तैयार की। एंडोस्कोपी की मदद ली गई। विशेषज्ञ के अनुसार कम उम्र के बच्चे में पांच सेंटीमीटर की वस्तु पेट में फंसने से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है लेकिन परिजनों की सूझबूझ से बच्ची को जल्दी अस्पताल पहुंचाने से जान को सुरक्षित किया । वहीं, आमतौर पर जटिल प्रक्रिया या इस प्रकार की पिन निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है लेकिन चिकित्सक ने केवल एंडोस्कोपी के माध्यम से क्लिप को बाहर निकाला है।