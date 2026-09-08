शिमला: कंडा जेल से उपचार के लिए आईजीएमसी लाया विचाराधीन कैदी फरार

कंडा जेल से उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला लाया गया हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी अस्पताल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी पिछले कुछ दिनों से आईजीएमसी में उपचाराधीन था। इसी दौरान वह अस्पताल से फरार हो गया। कैदी के अस्पताल से भागने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फरार कैदी की पहचान सूरज के रूप में बताई जा रही है। वह हत्या के मामले में कंडा जेल में विचाराधीन था। पुलिस अस्पताल में उसकी सुरक्षा में तैनात कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है और फरार होने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी कैदी की तस्वीर साझा की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को फरार कैदी सूरज के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल साझा करने का आग्रह किया है।