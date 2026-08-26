Shimla News: संजौली कॉलेज भावना निबंध में प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:58 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:58 PM IST
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शिमला। उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में संस्कृत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. भारती भागड़ा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। प्रतियोगिताओं में भावना ने अनुवाद और निबंध लेखन में प्रथम स्थान हासिल किया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रेरणा शर्मा प्रथम रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। आयोजन संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा के संयोजन में हुआ। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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