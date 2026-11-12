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Shimla News: एससी-एसटी एक्ट मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
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bail to accused by court
शिमला। विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट और धमकी देने मामले में नामजद आरोपी दलीप सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। छोटा शिमला पुलिस थाना में 22 अक्तूबर 2026 को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (2) और एससी-एसटी एक्ट अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण कर जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जांच में शामिल होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर अगले आदेशों तक अंतरिम राहत दी। साथ ही पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी। संवाद
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