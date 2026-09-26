Shimla News: डुब्लू स्कूल में बैग फ्री का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल डुब्लू में शनिवार को बैग फ्री डे और हिंदी पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विद्यालय परिसर की सफाई की। हिंदी पखवाड़े के तहत अंतर-सदनीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी प्रवक्ता संदीप ठाकुर ने हिंदी भाषा की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में हिंदी के अधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। संवाद
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