Shimla News: पंजाब में पंजीकृत आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा उपचार

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आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में मरीजों को जेब से पैसा खर्च कर उपचार करवाना पड़ रहा है।वहीं