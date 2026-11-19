Shimla News: डुब्लू में आयुष्मान आरोग्य शिविर कल
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। पंचायत बलोग के गांव डुब्लू में 21 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में मरीजों के डिजिटल एक्सरे सहित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच मौके पर ही की जाएंगी। यह जानकारी पंचायत बलोग के प्रधान मनोहर सिंह ने दी। शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ट्राई की चिकित्सक डॉ. दिव्या वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) रानी ठाकुर के अलावा एसटीएस टीम, एक्सरे टीम और आशा कार्यकर्ता सेवाएं देंगी। संवाद
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